О нас

Airbus удвоит свое производство в Китае

Airbus удвоит свое производство в Китае Европейская авиастроительная корпорация Airbus планирует открыть вторую сборочную линию в Тяньцзине, увеличив производственные мощности в стране вдвое.
Инфраструктура
6 апреля 2023 г. 16:16
Airbus удвоит свое производство в Китае

Европейская авиастроительная корпорация Airbus планирует открыть вторую сборочную линию в Тяньцзине, увеличив производственные мощности в стране вдвое.

Как передает Report, об этом сообщает AFP.

Соответствующее соглашение было подписано гендиректором компании Гийомом Фори в четверг в Пекине в рамках госвизита президента Франции Эмманюэля Макрона в Китай.

"Европейский производитель самолетов Airbus откроет вторую линию окончательной сборки в Китае, что удвоит его производственные мощности в стране", - сообщает агентство.

Новая линия окончательной сборки должна быть введена в эксплуатацию во второй половине 2025 года. Airbus собирает самолеты модели A320 в Тяньцзине с 2008 года, было выпущено уже более 600 аппаратов. В настоящее завод выпускает четыре самолета в месяц, показатель должен увеличиться до шести аппаратов в конце этого года. Количество производственных линий у Airbus возрастет до десяти с вводом в эксплуатацию второй линии в Тяньцзине. Помимо Китая, компания производит самолеты во Франции, Германии и США.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Airbus to double production in China

Самое важное

Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
6 апреля 2023 г. 15:12
ISW о следе Ирана в вооруженном нападении на депутата Фазиля Мустафу
ISW о следе Ирана в вооруженном нападении на депутата Фазиля Мустафу
6 апреля 2023 г. 11:24
В Азербайджане задержаны члены проиранской группировки, ведущей подрывную деятельность
В Азербайджане задержаны члены проиранской группировки, ведущей подрывную деятельность
6 апреля 2023 г. 10:23
Лечение Фазиля Мустафы продолжается в госпитале СГБ
Лечение Фазиля Мустафы продолжается в госпитале СГБ
6 апреля 2023 г. 09:43
Подписаны азербайджано-таджикские документы
ФотоПодписаны азербайджано-таджикские документы
5 апреля 2023 г. 16:57
В Душанбе состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева
ФотоВ Душанбе состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева
5 апреля 2023 г. 14:25
Вице-министр: Хотим видеть присутствие азербайджанских компаний в СЭЗ Казахстана
Вице-министр: Хотим видеть присутствие азербайджанских компаний в СЭЗ Казахстана
5 апреля 2023 г. 13:50
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Таджикистан
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Таджикистан
5 апреля 2023 г. 11:57
Азербайджанский врач, спасший карабахских армян: Мы благополучно доставили пациентов в Ханкенди
Азербайджанский врач, спасший карабахских армян: Мы благополучно доставили пациентов в Ханкенди
5 апреля 2023 г. 10:13
Президенту Ильхаму Алиеву представлен первый местный электромобиль Турции - Togg
ФотоПрезиденту Ильхаму Алиеву представлен первый местный электромобиль Турции - Togg
4 апреля 2023 г. 21:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi