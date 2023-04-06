Airbus удвоит свое производство в Китае

Европейская авиастроительная корпорация Airbus планирует открыть вторую сборочную линию в Тяньцзине, увеличив производственные мощности в стране вдвое.

Европейская авиастроительная корпорация Airbus планирует открыть вторую сборочную линию в Тяньцзине, увеличив производственные мощности в стране вдвое.

Как передает Report, об этом сообщает AFP.

Соответствующее соглашение было подписано гендиректором компании Гийомом Фори в четверг в Пекине в рамках госвизита президента Франции Эмманюэля Макрона в Китай.

"Европейский производитель самолетов Airbus откроет вторую линию окончательной сборки в Китае, что удвоит его производственные мощности в стране", - сообщает агентство.

Новая линия окончательной сборки должна быть введена в эксплуатацию во второй половине 2025 года. Airbus собирает самолеты модели A320 в Тяньцзине с 2008 года, было выпущено уже более 600 аппаратов. В настоящее завод выпускает четыре самолета в месяц, показатель должен увеличиться до шести аппаратов в конце этого года. Количество производственных линий у Airbus возрастет до десяти с вводом в эксплуатацию второй линии в Тяньцзине. Помимо Китая, компания производит самолеты во Франции, Германии и США.