​Airbus адаптирует гражданские самолеты для перевозки грузов

Европейская авиакосмическая корпорация Airbus разрабатывает модификацию для самолетов A330 и A350, которая даст возможность использовать их в грузоперевозках.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном коммюнике компании.

"Airbus разрабатывает модификацию для самолетов семейства A330 и A350, которая позволит авиакомпаниям устанавливать грузовые паллеты непосредственно на направляющие кресел на полу салона после удаления сидений эконом-класса", - отметили в компании. Там указали, что подобное решение поможет обеспечить бесперебойную работу авиакомпаний и уменьшить глобальную нехватку предложений по грузоперевозкам в связи с приостановкой использования дальнемагистральных самолетов из-за пандемии коронавируса.

"Кроме того, это поможет отрасли удовлетворить высокий спрос на гуманитарные рейсы для быстрой перевозки большого количества медицинского оборудования и других предметов снабжения на большие расстояния", - добавили в компании.