Air New Zealand прекратит перелеты Окленд-Чикаго из-за нехватки двигателей для Dreamliner

Air New Zealand временно откажется от прямых перелетов между Оклендом и Чикаго с 31 марта по 25 октября 2024 года.

Air New Zealand временно откажется от прямых перелетов между Оклендом и Чикаго с 31 марта по 25 октября 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила новозеландская авиакомпания.

Это обусловлено сохраняющимися проблемами с доступностью двигателей Rolls-Royce Trent 1000, которые используются на самолетах 787 Dreamliner производства Boeing Co.

Двигатели Rolls-Royce Trent 1 000 обычно требуют серьезного технического обслуживания, при котором их снимают с самолета и отправляют производителю для проверки после 1 000 циклов работы (взлет и посадка). В ходе регулярных проверок инженеры Air New Zealand установили, что двигатели требуют обслуживания после 750-850 циклов работы. Британская Rolls-Royce не смогла предоставить авиакомпании двигатели на замену.

Авиаперевозчик сообщил, что "у нас будут недоступными до трех самолетов в течение длительного периода, поэтому нам пришлось пересмотреть наше расписание". В остальном график полетов в США и Канаду не меняется, маршрутная сетка в этих направлениях включает до 35 рейсов в неделю в шесть аэропортов.