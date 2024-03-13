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Air New Zealand прекратит перелеты Окленд-Чикаго из-за нехватки двигателей для Dreamliner

Air New Zealand прекратит перелеты Окленд-Чикаго из-за нехватки двигателей для Dreamliner Air New Zealand временно откажется от прямых перелетов между Оклендом и Чикаго с 31 марта по 25 октября 2024 года.
Инфраструктура
13 марта 2024 г. 18:40
Air New Zealand прекратит перелеты Окленд-Чикаго из-за нехватки двигателей для Dreamliner

Air New Zealand временно откажется от прямых перелетов между Оклендом и Чикаго с 31 марта по 25 октября 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила новозеландская авиакомпания.

Это обусловлено сохраняющимися проблемами с доступностью двигателей Rolls-Royce Trent 1000, которые используются на самолетах 787 Dreamliner производства Boeing Co.

Двигатели Rolls-Royce Trent 1 000 обычно требуют серьезного технического обслуживания, при котором их снимают с самолета и отправляют производителю для проверки после 1 000 циклов работы (взлет и посадка). В ходе регулярных проверок инженеры Air New Zealand установили, что двигатели требуют обслуживания после 750-850 циклов работы. Британская Rolls-Royce не смогла предоставить авиакомпании двигатели на замену.

Авиаперевозчик сообщил, что "у нас будут недоступными до трех самолетов в течение длительного периода, поэтому нам пришлось пересмотреть наше расписание". В остальном график полетов в США и Канаду не меняется, маршрутная сетка в этих направлениях включает до 35 рейсов в неделю в шесть аэропортов.

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Версия на английском языке Air New Zealand suspends Chicago route

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