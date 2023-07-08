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Air Moldova продлила паузу в полетах до 31 июля

Air Moldova продлила паузу в полетах до 31 июля Авиакомпания Air Moldova проинформировала в субботу о продлении паузы в полетах до 31 июля.
Инфраструктура
8 июля 2023 г. 11:17
Air Moldova продлила паузу в полетах до 31 июля

Авиакомпания Air Moldova проинформировала в субботу о продлении паузы в полетах до 31 июля.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

"Выполнение всех полетов прекращено до 31 июля включительно... Пассажиры, которые приобрели билеты онлайн на официальном сайте авиакомпании, по запросу получат возврат денежных средств на карту, которой был оплачен билет", - говорится в заявлении компании.

В ноябре 2022 года Управление гражданской авиации Молдовы сообщило о неустойчивом финансовом положении Air Moldova, что может помешать ей выполнять обязательства перевозчика. Ей предписано предоставить на утверждение план по выходу из кризиса. После неоднократных отмен рейсов власти инициировали проверку предприятия. Ранее счета компании были заблокированы из-за разбирательств с предполагаемыми нарушениями при ее приватизации в 2018 году.

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