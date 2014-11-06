Air Lituanica намерена привлечь стратегического инвестора из Азербайджана

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Литовская авиакомпания Air Lituanica заинтересована в привлечении стратегического инвестора из Азербайджана путем реализации ему 49% акций. Как сообщает Report со ссылкой на литовские СМИ, таким инвестором может стать ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL).

Однако, для осуществления сделки литовская авиакомпания должна соответствовать определенным требованиям, что займет некоторое время.

Литовские СМИ отмечают, что в настоящее время авиакомпания Air Lituanica находится в затруднительном финансовом положении. Как заявил исполнительный директор компании Кяститус Бинкаускас, Air Lituanica намерена добиться хороших результатах деятельности в течение последующих нескольких лет.