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Air France продлила отмену рейсов в Бейрут до 8 августа

Air France продлила отмену рейсов в Бейрут до 8 августа Авиакомпании Air France и ее дочерняя структура Transavia France отменяют авиасообщение между Парижем и Бейрутом как минимум до четверга 8 августа из-за напряженности на Ближнем Востоке.
Инфраструктура
6 августа 2024 г. 16:22
Air France продлила отмену рейсов в Бейрут до 8 августа

Авиакомпании Air France и ее дочерняя структура Transavia France отменяют авиасообщение между Парижем и Бейрутом как минимум до четверга 8 августа из-за напряженности на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении Air France.

В нем говорится о том, что возобновление полетов в столицу Ливана "будет зависеть от оценки ситуации" в регионе.

Итальянский авиаперевозчик ITA Airways продлил с 6 до 8 августа приостановку рейсов в Тель-Авив и из него до 8 августа "из-за геополитической ситуации на Ближнем Востоке, а также с целью обеспечить безопасность пассажиров и экипажей".

Ранее некоторые авиакомпании, в том числе Turkish Airlines, отменили несколько рейсов в Бейрут.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства на минувшей неделе главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель. После этого авиакомпании стали приостанавливать авиасообщение с регионом.

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Версия на английском языке Air France extends Beirut flight cancellations

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