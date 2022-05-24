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Air France-KLM выпустит акции на 2,3 млрд для возврата долгов за госпомощь

Air France-KLM выпустит акции на 2,3 млрд для возврата долгов за госпомощь Франко-нидерландская авиакомпания Air France-KLM начала привлекать капитал путем выпуска 1,93 млрд новых акций, поступления от которых составят 2,26 млрд евро.
Инфраструктура
24 мая 2022 г. 14:57
Air France-KLM выпустит акции на 2,3 млрд для возврата долгов за госпомощь

Франко-нидерландская авиакомпания Air France-KLM начала привлекать капитал путем выпуска 1,93 млрд новых акций, поступления от которых составят 2,26 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", полученные средства компания пустит на выплаты по облигациям, держателями которых являются власти Франции, а также на укрепление баланса.

Авиакомпания намерена выделить около 1,7 млрд на возврат финансовой помощи, полученной в разгар пандемии коронавируса, в виде бессрочных облигаций, выпущенных в апреле 2021 года.

Цена подписки на акции в рамках размещения составляет 1,17 евро за бумагу на период с 27 мая по 9 июня. Власти Франции проинформировали компанию о намерении участвовать в размещении бумаг.

Air France-KLM подтвердила намерение сократить коэффициент чистой задолженности к EBITDA до около 2-2,5 лет к следующему году.

На днях стало известно, что Air France-KLM начала эксклюзивные переговоры с американской инвесткомпанией Apollo Global Management Inc. об инвестициях. Они позволят укрепить собственный капитал группы, а также упростить финансирование дальнейших закупок двигателей в рамках программы обновления парка Air France.

Кроме того, капиталовложения позволят Air France-KLM частично осуществить выплаты по гособлигациям в соответствии с государственной программой помощи компаниям ЕС в период пандемии.

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Версия на английском языке Air France-KLM launches 2.3B euro share sale to repay debts

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