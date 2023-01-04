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Air Astana сообщает о задержке и отмене рейсов из-за погодных условий

Air Astana сообщает о задержке и отмене рейсов из-за погодных условий В среду в разных регионах Казахстана могут быть отменены и задержаны авиарейсы из-за плохих метеоусловий и позднего прибытия самолетов.
Инфраструктура
4 января 2023 г. 11:15
Air Astana сообщает о задержке и отмене рейсов из-за погодных условий

В среду в разных регионах Казахстана могут быть отменены и задержаны авиарейсы из-за плохих метеоусловий и позднего прибытия самолетов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба крупнейшей авиакомпании страны Air Astana.

"Из-за неблагоприятных метеорологических условий на территории всей страны возможны задержки и отмены рейсов", - говорится в сообщении.

Согласно информации аэропорта Астаны, на прилет задерживаются 10 рейсов и 18 - на вылет. При этом сама воздушная гавань работает в штатном режиме.

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