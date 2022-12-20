О нас

Air Astana предупредила о форс-мажоре в аэропортах Лондона и Франкфурта

Air Astana предупредила о форс-мажоре в аэропортах Лондона и Франкфурта Крупнейшая казахстанская авиакомпания Air Astana предупредила клиентов об увеличении времени прохождения паспортного контроля в лондонском аэропорту Хитроу и задержках выдачи багажа в аэропорту Франкфурта.
Инфраструктура
20 декабря 2022 г. 12:17
Air Astana предупредила о форс-мажоре в аэропортах Лондона и Франкфурта

Крупнейшая казахстанская авиакомпания Air Astana предупредила клиентов об увеличении времени прохождения паспортного контроля в лондонском аэропорту Хитроу и задержках выдачи багажа в аэропорту Франкфурта.

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение компании.

"Air Astana информирует пассажиров об увеличении времени прохождения паспортного контроля на прилете в аэропорт Хитроу (Heathrow) в период с 23 по 30 декабря 2022 года из-за запланированной забастовки пограничной службы в аэропортах Великобритании", - сообщается в пресс-релизе авиакомпании.

Авиаперевозчик также сообщил о задержках выдачи багажа во Франкфурте из-за нехватки персонала аэропорта по обработке багажа. "Пять тысяч единиц багажа пассажиров международных авиакомпаний ожидают выдачи с прошлой недели", - говорится в сообщении.

В авиакомпании заверили, что прилагают усилия для доставки багажа пассажиров в кратчайшие возможные сроки.

"Air Astana сожалеет о неудобствах, возникших в результате форс-мажора в европейских аэропортах, и просит пассажиров проявить терпение", - отмечается в пресс-релизе.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Произошли изменения в размещении российских миротворцев на дороге Ханкенди-Лачын
ФотоПроизошли изменения в размещении российских миротворцев на дороге Ханкенди-Лачын
20 декабря 2022 г. 09:46
Дорога Ханкенди-Лачин открыта, демонстранты остаются на месте
ФотоДорога Ханкенди-Лачин открыта, демонстранты остаются на месте
19 декабря 2022 г. 17:57
Президент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
ФотоПрезидент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
19 декабря 2022 г. 17:45
Российский эксперт объявлен в международный розыск
Российский эксперт объявлен в международный розыск
19 декабря 2022 г. 16:29
Машины МККК и скорая из Армении беспрепятственно проследовали из Ханкенди в сторону Лачына
ФотоМашины МККК и "скорая" из Армении беспрепятственно проследовали из Ханкенди в сторону Лачына
19 декабря 2022 г. 13:14
Протестующий: Армянские сепаратисты должны прекратить разграбление природных ресурсов Карабаха
Протестующий: Армянские сепаратисты должны прекратить разграбление природных ресурсов Карабаха
19 декабря 2022 г. 11:57
Армяне подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджаре и Лачыне
Армяне подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджаре и Лачыне
17 декабря 2022 г. 15:18
Часть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
ФотоЧасть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
17 декабря 2022 г. 13:54
Начальник Генерального штаба проверил боеготовность ряда воинских частей
ФотоНачальник Генерального штаба проверил боеготовность ряда воинских частей
17 декабря 2022 г. 13:25
Президент Азербайджана находится с рабочим визитом в Румынии
Президент Азербайджана находится с рабочим визитом в Румынии
17 декабря 2022 г. 10:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi