Air Astana предупредила о форс-мажоре в аэропортах Лондона и Франкфурта

Крупнейшая казахстанская авиакомпания Air Astana предупредила клиентов об увеличении времени прохождения паспортного контроля в лондонском аэропорту Хитроу и задержках выдачи багажа в аэропорту Франкфурта.

Крупнейшая казахстанская авиакомпания Air Astana предупредила клиентов об увеличении времени прохождения паспортного контроля в лондонском аэропорту Хитроу и задержках выдачи багажа в аэропорту Франкфурта.

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение компании.

"Air Astana информирует пассажиров об увеличении времени прохождения паспортного контроля на прилете в аэропорт Хитроу (Heathrow) в период с 23 по 30 декабря 2022 года из-за запланированной забастовки пограничной службы в аэропортах Великобритании", - сообщается в пресс-релизе авиакомпании.

Авиаперевозчик также сообщил о задержках выдачи багажа во Франкфурте из-за нехватки персонала аэропорта по обработке багажа. "Пять тысяч единиц багажа пассажиров международных авиакомпаний ожидают выдачи с прошлой недели", - говорится в сообщении.

В авиакомпании заверили, что прилагают усилия для доставки багажа пассажиров в кратчайшие возможные сроки.

"Air Astana сожалеет о неудобствах, возникших в результате форс-мажора в европейских аэропортах, и просит пассажиров проявить терпение", - отмечается в пресс-релизе.