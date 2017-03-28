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    Air Astana увеличит число авиарейсов в Баку

    С 5 июля рейсы Алматы-Баку будут осуществляться 4 раза в неделю

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В прошлом году  компания Air Astana перевезла около 35 тыс. пассажиров авиарейсами между Азербайджаном и Казахстаном.

    Как сообщает Report, об этом на роуд-шоу, посвященном выставке EXPO-2017, заявил руководитель азербайджанского представительства авиакомпании Дакен Шемет.

    Он отметил, что число пассажиров из года в год возрастало, однако из-за экономического кризиса число таких пассажиров стабилизировалось.

    По словам представителя Air Astana, в настоящее время компания осуществляет рейсы три раза в неделю из Баку в Астану и Алматы, с 5 июня рейсы в Алматы будут осуществляться 4 раза в неделю.

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