Air Astana увеличит число авиарейсов в Баку

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В прошлом году компания Air Astana перевезла около 35 тыс. пассажиров авиарейсами между Азербайджаном и Казахстаном.

Как сообщает Report, об этом на роуд-шоу, посвященном выставке EXPO-2017, заявил руководитель азербайджанского представительства авиакомпании Дакен Шемет.

Он отметил, что число пассажиров из года в год возрастало, однако из-за экономического кризиса число таких пассажиров стабилизировалось.

По словам представителя Air Astana, в настоящее время компания осуществляет рейсы три раза в неделю из Баку в Астану и Алматы, с 5 июня рейсы в Алматы будут осуществляться 4 раза в неделю.