Air Arabia увеличила доходы

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ "Доходы авиакомпании Air Arabia (ОАЭ) в первом квартале этого года увеличились на 5% или 102 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года".

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава компании Шейх Абдулла.

Он объяснил это повышением спроса на услуги низкобюджетной "дочки" авиаперевозчика Sharjah, доходы которой увеличились на 5%.

Аналитики Bloomberg отмечают, что доходы Air Arabia в годовом сравнении увеличились на 8%, до 887,3 млн долларов.