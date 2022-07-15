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Ахмет Албайрак: Бакинский порт станет центром Шелкового пути

Ахмет Албайрак: Бакинский порт станет центром Шелкового пути Мы превратим Бакинский порт в центр Шелкового пути.
Инфраструктура
15 июля 2022 г. 16:38
Ахмет Албайрак: Бакинский порт станет центром Шелкового пути

"Мы превратим Бакинский порт в центр Шелкового пути".

Как сообщает Report, об этом заявил глава турецкой группы компаний Albayrak Ахмет Албайрак.

"В течение 3-4 месяцев велась совместная работа по сотрудничеству с Бакинским портом, которая сегодня была оформлена. Основной целью нового соглашения является формирование наиболее комфортных и стабильных условий для грузоперевозчиков в области логистики и цепочки поставок, а также достижения в короткие сроки увеличения объема грузов, перевозимых из Китая и стран Центральной Азии в Европу, а также в Турцию, транзитом через Бакинский порт. То есть мы возродим Шелковый путь", - сказал он.

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Версия на английском языке Ahmet Albayrak: “Baku Port will become the center of the Silk Way”
Версия на азербайджанском языке Ahmet Albayrak: "Bakı Limanı İpək Yolunun mərkəzi olacaq"

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