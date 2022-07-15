Ахмет Албайрак: Бакинский порт станет центром Шелкового пути

Мы превратим Бакинский порт в центр Шелкового пути.

"Мы превратим Бакинский порт в центр Шелкового пути".

Как сообщает Report, об этом заявил глава турецкой группы компаний Albayrak Ахмет Албайрак.

"В течение 3-4 месяцев велась совместная работа по сотрудничеству с Бакинским портом, которая сегодня была оформлена. Основной целью нового соглашения является формирование наиболее комфортных и стабильных условий для грузоперевозчиков в области логистики и цепочки поставок, а также достижения в короткие сроки увеличения объема грузов, перевозимых из Китая и стран Центральной Азии в Европу, а также в Турцию, транзитом через Бакинский порт. То есть мы возродим Шелковый путь", - сказал он.