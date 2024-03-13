Ахмед Мамедов: Из Мингячевирского водохранилища ежегодно испаряется около 1,4 млрд кубометров воды

Согласно данным за последние три года, из Мингячевирского водохранилища ежегодно испаряется 1,2-1,4 млрд кубометров воды.

Согласно данным за последние три года, из Мингячевирского водохранилища ежегодно испаряется 1,2-1,4 млрд кубометров воды.

Как сообщает Report, об этом сказал главный специалист ООО "Гидролог", заслуженный инженер и доктор технических наук Ахмед Мамедов на международной конференции "Бакинская водная неделя".

Он отметил, что ранее этот показатель составлял 1 млрд кубометров: "Это очень большая цифра. Наши внутренние запасы воды составляют в среднем 10 млрд кубометров в год, из которых 1,4 млрд кубометров испаряются".

Мамедов отметил, что в водохранилищах, построенных на равнинах, показатель испарения воды больше, чем в предгорьях: "Большая часть выпавшего снега уже растаяла с февраля. Однако до изменения климата снег начинал таять в мае. Все это показывает, что мы должны строить водохранилища в предгорьях, а не на равнинах. Потому что существует разница в потере воды от 15 до 20% между водохранилищем, построенным в предгорьях, и водохранилищем на равнинах".