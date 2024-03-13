О нас

Ахмед Мамедов: Из Мингячевирского водохранилища ежегодно испаряется около 1,4 млрд кубометров воды

Ахмед Мамедов: Из Мингячевирского водохранилища ежегодно испаряется около 1,4 млрд кубометров воды Согласно данным за последние три года, из Мингячевирского водохранилища ежегодно испаряется 1,2-1,4 млрд кубометров воды.
Инфраструктура
13 марта 2024 г. 14:47
Ахмед Мамедов: Из Мингячевирского водохранилища ежегодно испаряется около 1,4 млрд кубометров воды

Согласно данным за последние три года, из Мингячевирского водохранилища ежегодно испаряется 1,2-1,4 млрд кубометров воды.

Как сообщает Report, об этом сказал главный специалист ООО "Гидролог", заслуженный инженер и доктор технических наук Ахмед Мамедов на международной конференции "Бакинская водная неделя".

Он отметил, что ранее этот показатель составлял 1 млрд кубометров: "Это очень большая цифра. Наши внутренние запасы воды составляют в среднем 10 млрд кубометров в год, из которых 1,4 млрд кубометров испаряются".

Мамедов отметил, что в водохранилищах, построенных на равнинах, показатель испарения воды больше, чем в предгорьях: "Большая часть выпавшего снега уже растаяла с февраля. Однако до изменения климата снег начинал таять в мае. Все это показывает, что мы должны строить водохранилища в предгорьях, а не на равнинах. Потому что существует разница в потере воды от 15 до 20% между водохранилищем, построенным в предгорьях, и водохранилищем на равнинах".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Əhməd Məmmədov: "Mingəçevir su anbarından ildə təxminən 1,4 milyard kubmetr su buxarlanır"

Самое читаемое

Назначен новый генеральный директор “Азеригаз
Назначен новый генеральный директор “Азеригаз"
11 марта 2024 г. 13:14
TAP увеличил объемы заказов на поставку газа из Азербайджана в Европу
TAP увеличил объемы заказов на поставку газа из Азербайджана в Европу
11 марта 2024 г. 09:59
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
9 марта 2024 г. 15:34
Дрон стал причиной введения плана Ковер в аэропорту Пулково
Дрон стал причиной введения плана "Ковер" в аэропорту Пулково
10 марта 2024 г. 20:49
Лига Европы: Карабах сыграл вничью с Байером 04
ФотоЛига Европы: "Карабах" сыграл вничью с "Байером 04"
7 марта 2024 г. 23:52
Хатаинский суд вынес решение относительно задержанных по делу Toplum TV
Хатаинский суд вынес решение относительно задержанных по делу Toplum TV
8 марта 2024 г. 18:56
Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками
Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками
10 марта 2024 г. 11:06
В Баку убит 26-летний парень
В Баку убит 26-летний парень
10 марта 2024 г. 11:40
Фахри Исмайлов представит Азербайджан на конкурсе Евровидение-2024
Фахри Исмайлов представит Азербайджан на конкурсе "Евровидение-2024"
7 марта 2024 г. 22:15
Нефть марки Brent подешевела до 81,52 доллара за баррель
Нефть марки Brent подешевела до 81,52 доллара за баррель
11 марта 2024 г. 09:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi