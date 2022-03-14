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В Агентство по развитию экономических зон представлено более 10 проектов от желающих стать резидентами

В Агентство по развитию экономических зон представлено более 10 проектов от желающих стать резидентами В Агентство по развитию экономических зон было представлено более 10 проектов от лиц, желающих стать резидентами промышленного парка ”Экономическая зона Аразской долины".
Инфраструктура
14 марта 2022 г. 19:46
В Агентство по развитию экономических зон представлено более 10 проектов от желающих стать резидентами

В Агентство по развитию экономических зон было представлено более 10 проектов от лиц, желающих стать резидентами промышленного парка ”Экономическая зона Аразской долины".

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, предприниматели проявляют большой интерес к промышленному парку.

Проекты связаны с организацией логистического центра, созданием парка TIR и транспортной службы, центра технического обслуживания, производством строительных материалов, синтетических моющих и чистящих средств и т. д..

Отметим, что промышленный парк "Экономическая зона Аразской долины" создан указом главы государства от 4 октября 2021 года на площади 200 гектаров.

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Версия на английском языке Agency for Development of Economic Zones gets over 10 projects
Версия на азербайджанском языке “Araz Vadisi İqtisadi Zonası”nın rezidenti olmaq üçün 10-dan çox layihə təqdim edilib

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