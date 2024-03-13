Агентство водных ресурсов: В регионах планируется внедрить принцип "одного окна"

В целях обеспечения стабильного и надежного водоснабжения в Азербайджане в регионах планируется внедрение принципа "одного окна".

В целях обеспечения стабильного и надежного водоснабжения в Азербайджане в регионах планируется внедрение принципа "одного окна".

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов сказал на открытии Международной конференции "Бакинская водная неделя".

"Наша главная цель в долгосрочной перспективе - обеспечить правильное понимание и правильное принятие ценности воды людьми и обществом.

Мы хотим внедрить принцип "одного окна" в регионах и обеспечить там стабильное и надежное водоснабжение",- сказал он.