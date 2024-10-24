Агентство: В секторе международных грузоперевозок заняты более 16 тыс. человек

В Азербайджане в секторе международных грузоперевозок заняты более 16 тыс. человек.

В Азербайджане в секторе международных грузоперевозок заняты более 16 тыс. человек.

Об этом Report сообщил глава департамента грузоперевозок Агентства наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта Субхан Абилов.

Он отметил, что с увеличением объемов международных грузоперевозок автомобильным транспортом увеличивается спрос на водителей, что приводит к созданию новых рабочих мест для водителей грузовых автомобилей: "В настоящее время в международных грузоперевозках задействованы более 13,6 тыс. грузовых автомобилей. Учитывая резервных водителей и работников, занятых в этой сфере, это означает обеспечение занятости более 16 тыс. человек".

Представитель Агентства отметил, что по мере увеличения объема грузоперевозок, компании, предоставляющие транспортно-логистические услуги, увеличивают штат сотрудников: "Рост этой отрасли создает различные возможности для трудоустройства как в транспортном секторе, так и в смежных областях".