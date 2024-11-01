Агентство: Специальные такси смогут пользоваться полосами COP29

Полосами COP29, созданными для удобного передвижения участников 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), смогут пользоваться специальные такси.

Полосами COP29, созданными для удобного передвижения участников 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), смогут пользоваться специальные такси.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана Анар Рзаев на брифинге по презентации транспортного плана, который будет применяться в дни проведения COP29.

Он отметил, что эти такси - электромобили красного цвета: "Граждане и участники мероприятия могут пользоваться обычными такси в дни конференции. Однако въезд этих такси на полосы COP29 будет ограничен".