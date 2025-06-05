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Агентство: Онлайн-продажи билетов на автобусные маршруты выросли более чем вдвое

Агентство: Онлайн-продажи билетов на автобусные маршруты выросли более чем вдвое За январь-май текущего года через портал biletim.az было продано 259 172 билета на междугородние и межрайонные регулярные автобусные маршруты.
Инфраструктура
5 июня 2025 г. 17:58
Агентство: Онлайн-продажи билетов на автобусные маршруты выросли более чем вдвое

За январь-май текущего года через портал biletim.az было продано 259 172 билета на междугородние и межрайонные регулярные автобусные маршруты.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана, это более чем вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что на портале biletim.az можно приобрести билеты в 51 город и район по 82 направлениям. К системе подключено 373 единицы транспорта, в том числе 326 маршрутов.

В преддверии праздника и в выходные дни для более комфортной и безопасной поездки гражданам рекомендуется приобретать билеты онлайн через портал biletim.az.

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Версия на азербайджанском языке AYNA: Avtobus marşrutlarına onlayn bilet satışı 2 dəfədən çox artıb

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