Агентство: Онлайн-продажи билетов на автобусные маршруты выросли более чем вдвое

За январь-май текущего года через портал biletim.az было продано 259 172 билета на междугородние и межрайонные регулярные автобусные маршруты.

За январь-май текущего года через портал biletim.az было продано 259 172 билета на междугородние и межрайонные регулярные автобусные маршруты.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана, это более чем вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что на портале biletim.az можно приобрести билеты в 51 город и район по 82 направлениям. К системе подключено 373 единицы транспорта, в том числе 326 маршрутов.

В преддверии праздника и в выходные дни для более комфортной и безопасной поездки гражданам рекомендуется приобретать билеты онлайн через портал biletim.az.