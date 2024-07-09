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Агентство наземного транспорта Азербайджана обратилось к гражданам

Агентство наземного транспорта Азербайджана обратилось к гражданам Пассажиры, столкнувшиеся с какими-либо проблемами при вызове такси, могут обратиться как к оператору заказа такси, так и в Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта через социальные сети, или позво
Инфраструктура
9 июля 2024 г. 15:47
Агентство наземного транспорта Азербайджана обратилось к гражданам

Пассажиры, столкнувшиеся с какими-либо проблемами при вызове такси, могут обратиться как к оператору заказа такси, так и в Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта через социальные сети, или позвонить в колл-центр 141.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении агентства к гражданам.

"Если госномер заказанного и прибывшего такси не совпадают, граждан просят отменить заказ и сообщить об этом в AYNA. Также следует сообщать о случаях неподобающего поведения водителей, неработающем кондиционере и других проблемах.

Обращения будут рассматриваться AYNA в целях принятия мер для предотвращения подобных случаев. Водителей, нарушающих правила, будут лишать разрешений", - говорится в обращении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi vətəndaşlara müraciət edib

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