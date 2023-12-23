Агентство: На пропускном пункте "Красный мост" ожидают 827 автомобилей

На таможенном посту "Красный мост" на границе Азербайджана и Грузии ожидают 827 автомобилей.

На таможенном посту "Красный мост" на границе Азербайджана и Грузии ожидают 827 автомобилей.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство наземного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Согласно информации, на таможенном посту "Астара" ожидают 4 автомобиля, на таможенном посту "Билясувар" - 65, на таможенном посту "Красный Мост" - 827, на таможенном посту "Мазымгара" - 53, на таможенном посту "Самур" - 28, на таможенном посту "Ханоба" - 7 грузовиков.

Агентство продолжает информировать перевозчиков о количестве грузовых автомобилей на таможенных постах, что позволяет им планировать перевозки с учетом текущей ситуации.