Агентство: На пропускном пункте "Красный мост" ожидают 827 автомобилей

На таможенном посту "Красный мост" на границе Азербайджана и Грузии ожидают 827 автомобилей.
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Согласно информации, на таможенном посту "Астара" ожидают 4 автомобиля, на таможенном посту "Билясувар" - 65, на таможенном посту "Красный Мост" - 827, на таможенном посту "Мазымгара" - 53, на таможенном посту "Самур" - 28, на таможенном посту "Ханоба" - 7 грузовиков.
Агентство продолжает информировать перевозчиков о количестве грузовых автомобилей на таможенных постах, что позволяет им планировать перевозки с учетом текущей ситуации.