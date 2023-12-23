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Агентство: На пропускном пункте "Красный мост" ожидают 827 автомобилей

Агентство: На пропускном пункте "Красный мост" ожидают 827 автомобилей На таможенном посту "Красный мост" на границе Азербайджана и Грузии ожидают 827 автомобилей.
Инфраструктура
23 декабря 2023 г. 19:17
Агентство: На пропускном пункте Красный мост ожидают 827 автомобилей

На таможенном посту "Красный мост" на границе Азербайджана и Грузии ожидают 827 автомобилей.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство наземного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Согласно информации, на таможенном посту "Астара" ожидают 4 автомобиля, на таможенном посту "Билясувар" - 65, на таможенном посту "Красный Мост" - 827, на таможенном посту "Мазымгара" - 53, на таможенном посту "Самур" - 28, на таможенном посту "Ханоба" - 7 грузовиков.

Агентство продолжает информировать перевозчиков о количестве грузовых автомобилей на таможенных постах, что позволяет им планировать перевозки с учетом текущей ситуации.

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Версия на азербайджанском языке AYNA: “Qırmızı Körpü” gömrük postunda 827 avtomobil gözləyir"

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