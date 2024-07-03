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Будут ли введены льготные тарифы на проезд в общественном транспорте?

Будут ли введены льготные тарифы на проезд в общественном транспорте? В Баку после перехода на систему безналичной оплаты в общественном транспорте могут быть внедрены льготные тарифы для отдельных категорий граждан, а также месячные и годовые абонементы на проезд.
Инфраструктура
3 июля 2024 г. 18:37
Будут ли введены льготные тарифы на проезд в общественном транспорте?

В Баку после перехода на систему безналичной оплаты в общественном транспорте могут быть внедрены льготные тарифы для отдельных категорий граждан, а также месячные и годовые абонементы на проезд.

Об этом Report заявили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA).

"Для внедрения льготных тарифов на проезд в общественном транспорте для студентов, пенсионеров и граждан из других социальных групп, а также месячных и годовых абонементов - должна быть создана специальная инфраструктура и обеспечен полный переход на безналичные платежи", - заявили в агентстве.

В AYNA уточнили, что оборудованием для безналичной оплаты оснащены 1 824 автобуса из 2 тыс., курсирующих в столице.

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