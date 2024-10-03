Агентство: Два грузовика снесли ограждения на трассе Баку-Алят-Газах 

На 32-м километре автомобильной дороги Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией в ночное время произошли два ДТП, в результате которой повреждена дорожная инфраструктура.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA), два грузовых автомобилях потеряли управление на одном и том же участке дороги и врезались в разделительное ограждение.
В результате были повреждены железные балки ограждения и один фонарный столб.
В ведомстве отметили, что на этом участке дороги предприняты необходимые меры для обеспечения безопасности дорожного движения, работы по устранению ущерба дорожной инфраструктуре продолжаются.