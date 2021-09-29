Агентство: Автомобильный мост в Гёйчае не разрушен

Минувшим днем в социальных сетях и на некоторых новостных сайтах появились видеокадры о якобы разрушении в результате наводнения автомобильного моста в Гёйчайском районе.

Минувшим днем в социальных сетях и на некоторых новостных сайтах появились видеокадры о якобы разрушении в результате наводнения автомобильного моста в Гёйчайском районе.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААД).

"На данной видеозаписи заснят инцидент, произошедший в 2018 году. В последние дни на территории Гёйчайского района не зафиксировано разрушения автомобильных мостов, находящихся на балансе ведомства", - заявили в агентстве.