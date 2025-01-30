Агентство автодорог за 5 лет реализовало в Карабахе и Восточном Зангезуре свыше 40 проектов

13:54

В 2020–2024 годах в Карабахском и Восточном Зангезурском экономических районах, освобожденных от оккупации, осуществлено строительство 44 автомобильных дорог в рамках I Государственной программы "Великое возвращение" и соответствующих распоряжений главы государства.

Как сообщает Report, об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

В рамках дорожных проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре предусмотрено строительство 45 туннелей общей протяженностью 70,8 км, 447 мостов длиной 9 581,6 м и 16 виадуков протяженностью 3 871 м.

На текущий момент завершено строительство 28 туннелей (протяженность 59,6 км), 392 мостов (8 339,1 м) и 9 виадуков (1 695 м).