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Агентство: Автобусы выпускаются на линии по мере очистки дорог от снега

Агентство: Автобусы выпускаются на линии по мере очистки дорог от снега На фоне наблюдающейся снежной погоды принимаются меры по обеспечению бесперебойного движения общественного транспорта. В настоящее время мониторинговый центр Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) работает в усиленном режиме.
Инфраструктура
14 января 2024 г. 13:31
Агентство: Автобусы выпускаются на линии по мере очистки дорог от снега

В связи с погодными условиями принимаются меры по обеспечению бесперебойного движения общественного транспорта. В настоящее время мониторинговый центр Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) работает в усиленном режиме.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

Движение автобусов на дорогах полностью контролируется мониторинговым центром, возникающие проблемы решаются незамедлительно на месте по согласованию с соответствующими учреждениями. Автобусы выпускаются на линии по мере очистки дорог от снега.

"Участникам дорожного движения рекомендуется проявлять осторожность и отдавать предпочтение общественному транспорту", - отметили в AYNA.

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Версия на азербайджанском языке AYNA: Yollar qardan təmizləndikcə avtobusların xəttə buraxılması təmin olunur

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