Агентство: Автобусы выпускаются на линии по мере очистки дорог от снега

На фоне наблюдающейся снежной погоды принимаются меры по обеспечению бесперебойного движения общественного транспорта. В настоящее время мониторинговый центр Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) работает в усиленном режиме.

В связи с погодными условиями принимаются меры по обеспечению бесперебойного движения общественного транспорта. В настоящее время мониторинговый центр Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) работает в усиленном режиме.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

Движение автобусов на дорогах полностью контролируется мониторинговым центром, возникающие проблемы решаются незамедлительно на месте по согласованию с соответствующими учреждениями. Автобусы выпускаются на линии по мере очистки дорог от снега.

"Участникам дорожного движения рекомендуется проявлять осторожность и отдавать предпочтение общественному транспорту", - отметили в AYNA.