Агдамская Джума-мечеть восстанавливается

Агдамская Джума-мечеть восстанавливается.

Агдамская Джума-мечеть восстанавливается.

Как сообщает карабахский центр Report, мечеть ограждена железной сеткой, для проведения реконструкции установлены железобетонные конструкции.

Отметим, что Джума-мечеть будет отремонтирована при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Напомним, что почти 30 лет находившийся под оккупацией город Агдам был полностью разрушен армянскими оккупантами. Единственным уцелевшим за время оккупации сооружением в городе является Джума-мечеть. Армяне использовали минарет мечети для контроля за прилегающими территориями, а в самой мечети держали скот.