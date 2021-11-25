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Агдамская Джума-мечеть восстанавливается

Агдамская Джума-мечеть восстанавливается Агдамская Джума-мечеть восстанавливается.
Инфраструктура
25 ноября 2021 г. 18:27
Агдамская Джума-мечеть восстанавливается

Агдамская Джума-мечеть восстанавливается.

Как сообщает карабахский центр Report, мечеть ограждена железной сеткой, для проведения реконструкции установлены железобетонные конструкции.

Отметим, что Джума-мечеть будет отремонтирована при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Напомним, что почти 30 лет находившийся под оккупацией город Агдам был полностью разрушен армянскими оккупантами. Единственным уцелевшим за время оккупации сооружением в городе является Джума-мечеть. Армяне использовали минарет мечети для контроля за прилегающими территориями, а в самой мечети держали скот.

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Версия на английском языке ФотоAghdam’s Juma Mosque is being restored
Версия на азербайджанском языке ФотоAğdam Cümə məscidi bərpa edilir

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