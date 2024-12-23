Агалар Атамогланов: Средний коридор превращается в стратегический транспортный маршрут

Азербайджан продолжает активно работать над технической модернизацией Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), также известного как Средний коридор.

Азербайджан продолжает активно работать над технической модернизацией Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), также известного как Средний коридор.

Об этом в интервью казахстанскому бюро Report заявил посол Азербайджана в Астане Агалар Атамогланов.

По словам дипломата, Средний коридор постепенно раскрывает свой потенциал и является одним из важных проектов для расширения регионального сотрудничества.

Посол отметил, что конкурентоспособность ТМТМ растет, о чем красноречиво говорят цифры. В частности, в 2023 году объем перевозок по Среднему коридору составил 2,76 млн т, что на 65% больше по сравнению с 2022 годом. А за 10 месяцев 2024 года общий объем грузоперевозок достиг 3,8 млн т, что на 68% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Контейнерные перевозки за январь-октябрь составили 46,3 тыс. TEU, что почти втрое выше показателя прошлого года.

"В Азербайджане уже создана и успешно действует современная транспортно-логистическая инфраструктура ТМТМ, но в то же время продолжается работа над ее технической модернизацией. В ближайшем будущем пропускная способность Бакинского международного морского торгового порта увеличится с нынешних 15 млн т до 25 млн т в год. А пропускная способность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс - с нынешнего 1 млн до 5 млн т в год", - добавил он.

С полной версией интервью можно ознакомится по ссылке.