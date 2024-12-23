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Агалар Атамогланов: Средний коридор превращается в стратегический транспортный маршрут

Агалар Атамогланов: Средний коридор превращается в стратегический транспортный маршрут Азербайджан продолжает активно работать над технической модернизацией Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), также известного как Средний коридор.
Инфраструктура
23 декабря 2024 г. 12:31
Агалар Атамогланов: Средний коридор превращается в стратегический транспортный маршрут

Азербайджан продолжает активно работать над технической модернизацией Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), также известного как Средний коридор.

Об этом в интервью казахстанскому бюро Report заявил посол Азербайджана в Астане Агалар Атамогланов.

По словам дипломата, Средний коридор постепенно раскрывает свой потенциал и является одним из важных проектов для расширения регионального сотрудничества.

Посол отметил, что конкурентоспособность ТМТМ растет, о чем красноречиво говорят цифры. В частности, в 2023 году объем перевозок по Среднему коридору составил 2,76 млн т, что на 65% больше по сравнению с 2022 годом. А за 10 месяцев 2024 года общий объем грузоперевозок достиг 3,8 млн т, что на 68% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Контейнерные перевозки за январь-октябрь составили 46,3 тыс. TEU, что почти втрое выше показателя прошлого года.

"В Азербайджане уже создана и успешно действует современная транспортно-логистическая инфраструктура ТМТМ, но в то же время продолжается работа над ее технической модернизацией. В ближайшем будущем пропускная способность Бакинского международного морского торгового порта увеличится с нынешних 15 млн т до 25 млн т в год. А пропускная способность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс - с нынешнего 1 млн до 5 млн т в год", - добавил он.

С полной версией интервью можно ознакомится по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Ağalar Atamoğlanov: Orta Dəhliz strateji nəqliyyat marşrutuna çevrilir

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