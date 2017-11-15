Афганистан, Туркмения, Азербайджан, Грузия и Турция создадут транспортный коридор

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Афганистан, Туркмения, Азербайджан, Грузия и Турция подписали соглашение о создании транспортного коридора "Ляпис-лазурь", соединяющего пять стран.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, подписание документа состоялось на полях VII региональной конференции экономического сотрудничества по Афганистану.

Предполагается, что железнодорожные пути и автострады соединят город Торгунди в афганской провинции Герат с Ашхабадом, затем с портом Туркменбаши на Каспийском море. Далее коридор продолжится через Каспий до Баку, затем через Тбилиси на Анкару с ответвлениями в Поти и Батуми, далее - от Анкары до Стамбула.

Бюджет проекта оценивается в 2 млрд долларов. Консультации о создании транспортного коридора начались в 2012 году. Национальные железнодорожные и автомобильные магистрали уже образуют значительную часть этого транспортного коридора, так что соглашение направлено прежде всего на облегчение логистики транзита и упрощение таможенных процедур.

Основные цели проекта - повышение экономической интеграции региона и увеличение объемов торговли.