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    Афганистан, Туркмения, Азербайджан, Грузия и Турция создадут транспортный коридор

    Бюджет проекта оценивается в 2 млрд долларов

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Афганистан, Туркмения, Азербайджан, Грузия и Турция подписали соглашение о создании транспортного коридора "Ляпис-лазурь", соединяющего пять стран. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, подписание документа состоялось на полях VII региональной конференции экономического сотрудничества по Афганистану.

    Предполагается, что железнодорожные пути и автострады соединят город Торгунди в афганской провинции Герат с Ашхабадом, затем с портом Туркменбаши на Каспийском море. Далее коридор продолжится через Каспий до Баку, затем через Тбилиси на Анкару с ответвлениями в Поти и Батуми, далее - от Анкары до Стамбула.

    Бюджет проекта оценивается в 2 млрд долларов. Консультации о создании транспортного коридора начались в 2012 году. Национальные железнодорожные и автомобильные магистрали уже образуют значительную часть этого транспортного коридора, так что соглашение направлено прежде всего на облегчение логистики транзита и упрощение таможенных процедур.

    Основные цели проекта - повышение экономической интеграции региона и увеличение объемов торговли.

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