Аэропорты Азербайджана готовятся принять новые рейсы международных авиакомпаний

Международные аэропорты Азербайджана расширяют сотрудничество с зарубежными авиакомпаниями.

Международные аэропорты Азербайджана расширяют сотрудничество с зарубежными авиакомпаниями.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Государственное агентство гражданской авиации при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана одобрило запрос иностранных авиакомпаний на выполнение новых рейсов в аэропорты страны и увеличение частоты по существующим направлениям. Данное разрешение распространяется на такие направления, как Измир, Бодрум, Даламан, Анкара, Анталья, Рига, Будапешт, Варшава, Абу-Даби, Кувейт, Маскат, Рим, а также ряд городов России и стран СНГ.

Помимо бакинского аэропорта авиакомпании также проявляют интерес и к региональным аэропортам.

Международные аэропорты Азербайджана в настоящее время ведут необходимые работы по принятию рейсов данных авиакомпаний.