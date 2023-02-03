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Аэропорты Азербайджана готовятся принять новые рейсы международных авиакомпаний   

Аэропорты Азербайджана готовятся принять новые рейсы международных авиакомпаний    Международные аэропорты Азербайджана расширяют сотрудничество с зарубежными авиакомпаниями.
Инфраструктура
3 февраля 2023 г. 19:47
Аэропорты Азербайджана готовятся принять новые рейсы международных авиакомпаний   

Международные аэропорты Азербайджана расширяют сотрудничество с зарубежными авиакомпаниями.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Государственное агентство гражданской авиации при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана одобрило запрос иностранных авиакомпаний на выполнение новых рейсов в аэропорты страны и увеличение частоты по существующим направлениям. Данное разрешение распространяется на такие направления, как Измир, Бодрум, Даламан, Анкара, Анталья, Рига, Будапешт, Варшава, Абу-Даби, Кувейт, Маскат, Рим, а также ряд городов России и стран СНГ.

Помимо бакинского аэропорта авиакомпании также проявляют интерес и к региональным аэропортам.

Международные аэропорты Азербайджана в настоящее время ведут необходимые работы по принятию рейсов данных авиакомпаний.

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Версия на английском языке Azerbaijan's airports to accept new flights of international airlines
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq aviaşirkətlər Azərbaycana yeni reyslər həyata keçirəcək

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