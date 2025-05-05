Аэропорт в Аляте будет использоваться и для пассажирских перевозок

Аэропорт в Аляте будет использоваться и для пассажирских перевозок

Международный аэропорт, строящийся на территории свободной экономической зоны Алят, будет использоваться и для пассажирских перевозок.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Уполномоченного органа СЭЗ Валех Алескеров на международной конференции "Азербайджанская фармацевтическая промышленность: вчера, сегодня и завтра" в Баку.

"Аэропорт будет охватывать территорию в 750 гектаров. Изначально этот объект предназначался только для грузовых перевозок, но мы приняли решение изменить концепцию", - отметил он.