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Аэропорт в Аляте будет использоваться и для пассажирских перевозок

Аэропорт в Аляте будет использоваться и для пассажирских перевозок Аэропорт в Аляте будет использоваться и для пассажирских перевозок
Инфраструктура
5 мая 2025 г. 11:17
Аэропорт в Аляте будет использоваться и для пассажирских перевозок

Международный аэропорт, строящийся на территории свободной экономической зоны Алят, будет использоваться и для пассажирских перевозок.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Уполномоченного органа СЭЗ Валех Алескеров на международной конференции "Азербайджанская фармацевтическая промышленность: вчера, сегодня и завтра" в Баку.

"Аэропорт будет охватывать территорию в 750 гектаров. Изначально этот объект предназначался только для грузовых перевозок, но мы приняли решение изменить концепцию", - отметил он.

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Версия на английском языке Alat airport to be used for passenger transport as well
Версия на азербайджанском языке Ələtdə inşa edilən hava limanından sərnişindaşıma üçün də istifadə olunacaq

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