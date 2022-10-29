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Аэропорт Стамбула за 4 года после открытия обслужил свыше 164 млн пассажиров

Аэропорт Стамбула за 4 года после открытия обслужил свыше 164 млн пассажиров Международный аэропорт Стамбул за 4 года после открытия обслужил свыше 164,1 млн пассажиров.
Инфраструктура
29 октября 2022 г. 17:30
Аэропорт Стамбула за 4 года после открытия обслужил свыше 164 млн пассажиров

Международный аэропорт Стамбул за 4 года после открытия обслужил свыше 164,1 млн пассажиров.

Как передает Report, об этом сообщило в субботу агентство Anadolu.

Из нового стамбульского аэропорта вылеты осуществляются по 262 внутренним и международным направлениям.

Число рейсов из аэропорта за четыре года превысило 1 млн 117 тыс. За последний год пассажиропоток авиаузла составил 60,6 млн человек. За девять месяцев текущего года пассажиропоток на внутренних рейсах вырос на 62%, на международных - на 102%.

Новый аэропорт Стамбула начал работать после закрытия аэропорта Ататюрка, который в свое время входил в тройку самых загруженных в Европе. Согласно планам турецких властей, к 2025 году, после полного завершения строительства, новый стамбульский аэропорт будет иметь шесть взлетно-посадочных полос и сможет перевозить ежегодно порядка 150 млн пассажиров. Сейчас возможности хаба позволяют обеспечить перевозку 120 млн человек в год.

Новая воздушная гавань была открыта 29 октября 2018 года, в День республики.

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