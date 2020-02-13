Аэропорт Шереметьево станет полностью частным

Росимущество получило заявку от ООО «Шереметьево холдинг» на выкуп у государства оставшихся 30,46% аэропорта.

Как передает Report со ссылкой на «Ведомости», ее будут рассматривать также Минтранс и Минэкономики.

Сделка может стать рекордной для отрасли — аналитик «Атона» Михаил Ганелин оценил госпакет акций Шереметьево в 50–70 млрд рублей (0,8 -1,1 млрд долларов США). Окончательную цену выкупа определит оценка, которую проведет привлекаемый Росимуществом независимый оценщик. «Шереметьево холдинг», имеющий право на колл-опцион на выкуп госпакета, может не согласиться с оценкой и отказаться от выкупа. В этом случае госпакет аэропорта может быть выставлен на открытый аукцион.

Напомним, что АО «Международный аэропорт Шереметьево» стало полным правопреемником АО «Аэропорт Шереметьево» в 2017 году, завершив второй и заключительный этап консолидации активов. В результате реорганизации владельцами акционерного общества стали ООО «Шереметьево Холдинг» (доля — 66%), Росимущество, «Аэрофлот» и «ВЭБ Капитал». Основной инвестор контролируется TPS Avia Group, в число главных акционеров которого входят бизнесмены Аркадий Ротенберг и Александр Скоробогатько.

До консолидации активов аэропорт почти на 100% принадлежал Росимуществу, а «Шереметьево холдинг» владел отдельными объектами на территории аэропорта: грузовым терминалом и парковками.

Консолидация активов крупнейшего аэропорта России производилась в соответствии с указом президента Владимира Путина от 28 августа 2015 года о масштабной реконструкции Шереметьево к чемпионату мира по футболу 2018 года.