Аэропорт "Шарль де Голль" 9 июня отменит четверть рейсов из-за забастовки

Парижский аэропорт "Шарль де Голль" 9 июня отменит около четверти рейсов, запланированных на период с 7 утра до 14 часов из-за забастовки персонала.

Парижский аэропорт "Шарль де Голль" 9 июня отменит около четверти рейсов, запланированных на период с 7 утра до 14 часов из-за забастовки персонала.

Как передает Report, об этом сообщил Le Figaro.

Бастующие требуют повышения зарплаты. Семь профсоюзов, в которых состоят сотрудники аэропорта, призывают трудящихся требовать повысить им зарплату на 300 евро в месяц "для всех и безо всяких условий".

Air France, основной авиаперевозчик, базирующийся в "Шарль де Голле" из-за этого отменила 85 рейсов на ближние и средние расстояния.