Аэропорт Хитроу попросил авиакомпании приостановить продажу билетов

Лондонский аэропорт Хитроу попросил авиакомпании остановить продажу билетов на лето из-за большого наплыва пассажиров.

Лондонский аэропорт Хитроу попросил авиакомпании остановить продажу билетов на лето из-за большого наплыва пассажиров.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщается на сайте аэропорта.

По оценкам администрации, текущие возможности Хитроу не позволяют ему обслуживать более 100 тыс. пассажиров в день. При этом даже отмена штрафов для авиакомпаний, не воспользовавшихся зарезервированными мощностями в аэропорту, не помогают разгрузить наплыв.

"Последние прогнозы показывают, что даже несмотря на отмену штрафов, ежедневный поток пассажиров этим летом составит в среднем 104 тыс. мест, что на 4 тыс. превышает мощности аэропорта. В среднем только около 1,5 тыс. из этих 4 тыс. мест проданы пассажирам на сегодняшний день. По этой причине мы просим партнерские авиакомпании приостановить продажу билетов на летний период для того, чтобы ограничить влияние на пассажиров", - заявил директор Хитроу Джон Холланд-Кей.

Администрация аэропорта также отметила, что начала активно нанимать новых сотрудников в ноябре, и к концу июля число работников в отделе безопасности Хитроу достигнет допандемийного уровня. Однако процесс обучения новых сотрудников недостаточно быстрый и аэропорт не готов жертвовать качеством обслуживания пассажиров.