Аэропорт "Хитроу" не исключил ограничение пассажиропотока перед Рождеством

Крупнейший лондонский аэропорт "Хитроу" не исключает введения нового ограничения пассажиропотока в самые загруженные дни перед Рождеством из-за нехватки 25 тыс. сотрудников.

Крупнейший лондонский аэропорт "Хитроу" не исключает введения нового ограничения пассажиропотока в самые загруженные дни перед Рождеством из-за нехватки 25 тыс. сотрудников.

Как передает Report, об этом сообщила в среду газета Guardian со ссылкой на заявление аэропорта.

В июле директор аэропорта Джон Холланд-Кай сообщил, что "Хитроу" ограничит пассажиропоток до 100 тыс. человек в день ввиду серьезных перебоев в работе на фоне значительного сокращения персонала во время пандемии и выхода из Евросоюза. Ограничения должны были действовать до 11 сентября, однако аэропорт принял решение продлить ограничение до 29 октября.

"Это будет способствовать разгрузке пиковых дней и перенаправлению спроса в менее загруженные дни, что поможет избежать многочисленных отмен и задержек рейсов. Для восстановления полноценной работы аэропорта даже в самые загруженные дни необходимо нанять и обучить до 25 тыс. сотрудников, что является, по словам представителя аэропорта, "огромной логистической задачей", - пишет Guardian.

В этом году общий пассажиропоток скорее всего достигнет 60-62 млн человек, что на четверть меньше, чем в 2019 году перед пандемией коронавируса. Убытки аэропорта за год до сентября составили 400 млн фунтов стерлингов, говорится в статье.