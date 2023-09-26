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Аэропорт Гэтвик отменил 164 авиарейса из-за нехватки диспетчеров

Аэропорт Гэтвик отменил 164 авиарейса из-за нехватки диспетчеров Лондонский аэропорт Гэтвик, второй по загруженности в Великобритании, отменил 164 рейса и ввел временные ограничения на число полетов из-за нехватки сотрудников службы управления воздушным движением.
Инфраструктура
26 сентября 2023 г. 12:10
Аэропорт Гэтвик отменил 164 авиарейса из-за нехватки диспетчеров

Лондонский аэропорт Гэтвик, второй по загруженности в Великобритании, отменил 164 рейса и ввел временные ограничения на число полетов из-за нехватки сотрудников службы управления воздушным движением.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает The Financial Times.

В связи со сложившейся ситуацией до конца этой недели аэропорт будет обслуживать не более 800 рейсов в день.

Работу диспетчеров и смежного персонала в Гэтвике на основе субподряда организует Национальная служба управления воздушным движением (NATS), около трети сотрудников которой на данный момент находятся на больничном.

"Учитывая уровень заболеваемости, с которым мы столкнулись за последние несколько недель, мы считаем, что ограничение количества рейсов - это ответственный шаг", - заявили в NATS, добавив, что подготовка новых диспетчеров ведется ускоренными темпами, однако их обучение занимает много времени из-за сложности воздушного движения в Гэтвике.

NATS испытывала нехватку персонала на протяжении большей части лета, что не раз приводило к отмене и задержке рейсов. Кроме того, в конце августа в системах службы произошел технический сбой, который привел к ограничению пропускной способности воздушного пространства страны и значительным перебоям в авиасообщении.

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Версия на английском языке Gatwick cancels more than 160 flights because of ATC staff shortages

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