Аэропорт Баку первым в мире полностью перешел на облачные технологии

Баку с рабочим визитом посетила делегация компании Amadeus во главе со старшим вице-президентом по информационным технологиям Бруно Спадо, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

В рамках рабочего визита была проведена встреча с президентом AZAL Джахангиром Аскеровым, на которой были обсуждены вопросы применения новых технологий в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Джахангир Аскеров подчеркнул, что столичный аэропорт в прошлом году стал первым мире аэропортом, полностью перешедшим на облачные технологии.

Благодаря новым технологиям от Amadeus, Международный аэропорт Гейдар Алиев получил возможность управлять новой базой данных, системами управления ресурсами, отображения информации о полетах и другие.

"Увеличение пассажиропотока в Международном аэропорту Гейдар Алиев является одной из приоритетных для нас задач. Партнерство с компанией Amadeus и применение новых технологий позволяет улучшить эффективность работы, и, что самое главное, повысить качество обслуживания пассажиров", - отметил Аскеров.

"Аэропорт столицы Азербайджана является очень хорошим примером использования современных технологий в современной авиационной индустрии. В число ключевых преимущество облачных решений Amadeus также входит возможность оптимизировать и эффективно управлять своими расходами. Хочу особо подчеркнуть, что Международный аэропорт Гейдар Алиев единственный в мире аэропорт, полностью перешедший на облачные технологии", – сказал Бруно Спада.

Международный аэропорт Гейдар Алиев (IATA: GYD) — крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса.

Компания Amadeus является одним из крупнейших в мире поставщиков IT-услуг в сфере авиаперевозок и глобальных дистрибьюторских систем.