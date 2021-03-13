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Аэропорт Алматы возобновил вылеты и приемы бортов

Аэропорт Алматы возобновил вылеты и приемы бортов Пассажирам было рекомендовано заранее уточнять информацию по своим рейсам у авиакомпаний
Инфраструктура
13 марта 2021 г. 18:10
Аэропорт Алматы возобновил вылеты и приемы бортов

Аэропорт Алматы возобновил прием и вылеты бортов после чрезвычайного происшествия.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

"Были небольшие задержки рейсов в связи с чрезвычайным происшествием в аэропорту. Сейчас все вылеты и приемы бортов возобновлены. Прием и вылет были приостановлены чуть больше часа", - прокомментировала руководитель пресс-службы аэропорта Алматы Наталья Соколова.

Ранее сообщалось, что из-за ЧП задерживаются авиарейсы в Актау, Нур-Султан, Кокшетау и Уральск. Пассажирам было рекомендовано заранее уточнять информацию по своим рейсам у авиакомпаний.

Напомним, что 13 марта в 15:25 (по бакинскому времени) поступила информация от диспетчерской службы аэропорта Алматы о том, что в 15:22 военный самолет АН-26 сообщением Нур-Султан - Алматы пропал с радаров и совершил аварийную посадку в аэропорту Алматы.

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