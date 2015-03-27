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    ​"Аэрофлот" с 29 марта переходит на летнее расписание

    Авиакомпания планирует осуществлять полеты в 8 стран СНГ

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ С 29 марта "Аэрофлот" вводит летнее расписание полетов.

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте перевозчика.

    Авиакомпания планирует осуществлять полеты в 123 города 52 стран мира. В том числе в 43 города России и в 8 стран СНГ (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Молдавия, Узбекистан, Украина).

    Сеть полетов в страны СНГ включает 10 городов: Баку, Бишкек, Ереван, Минск, Караганда, Киев, Кишинев, Одесса, Самарканд, Ташкент. Также самолеты авиакомпании совершат вылеты в 70 городов за рубежом (47 в Европе, 13 – в Азии, 5 – в Америке и 5 – на Ближнем и Среднем Востоке и в Африке.

    При формировании расписания международных рейсов компания руководствовалась предпочтениями туристов.

    При этом перевозчик отменил полеты в Дубровник, Карловы Вары, Краков, Пунта-Кану, Торонто.

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