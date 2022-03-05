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"Аэрофлот" приостановит все международные рейсы с 8 марта

"Аэрофлот" приостановит все международные рейсы с 8 марта Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 8 марта приостанавливает все полеты за рубеж, кроме рейсов в Минск, а также с 6 марта не будет пускать на международные рейсы пассажиров с обратными билетами в РФ с вылетом после 8 марта. Как передает Report
Инфраструктура
5 марта 2022 г. 16:19
Аэрофлот приостановит все международные рейсы с 8 марта

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 8 марта приостанавливает все полеты за рубеж, кроме рейсов в Минск, а также с 6 марта не будет пускать на международные рейсы пассажиров с обратными билетами в РФ с вылетом после 8 марта. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает перевозчик.

"Аэрофлот" информирует о временной приостановке выполнения всех международных рейсов с 8 марта (00.00 мск) в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полётов. Отмена также касается международных направлений в расписании авиакомпаний "Россия" и "Аврора" (рейсы в диапазоне SU5400-5799 и SU5950-6999)", - говорится в сообщении.

"Аэрофлот" продолжит в полном объеме выполнение рейсов по маршрутной сети внутри России, за исключением ранее введенных временных ограничений полётов в города юга страны. Также продолжаются полёты в/из Минска", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Aeroflot to suspend all int'l flights from March 8

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