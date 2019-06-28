"Аэрофлот" ищет альтернативные маршруты для самолетов, летающих в Грузию

"Аэрофлот" прорабатывает альтернативные маршруты для самолетов, летающих в Грузию, на фоне приостановки авиасообщения между странами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил гендиректор компании Виталий Савельев.

"Не знаю [какие направления рассматриваются], сейчас этим вопросом занимаются стратеги. Случившееся стало для нас неожиданностью. Это не самая простая задача - в "горячий" сезон поставить самолет на другое направление. Если выбрать неправильное направление, то возникнет демпинг, и мы все получим убытки", - сказал В. Савельев.

По его словам, в этой ситуации оказался не только "Аэрофлот", а шесть авиакомпаний. "Поэтому машины надо перераспределять, не упуская выгоду. В противном случае мы не только не заработаем, но и еще больше потеряем", - добавил В. Савельев.

"Аэрофлот" и его дочерняя "Победа" уже передали в Минтранс свои расчеты финансовых потерь, возникших от приостановки полетов в Грузию. В.Савельев уточнил, что как такового алгоритма расчета не существует - у каждой компании он свой. "Насколько я понимаю, все авиакомпании сейчас между собой будут договариваться о методике расчета компенсаций. Алгоритм мы согласовываем с Минтрансом", - отметил гендиректор "Аэрофлота". "Мы очень надеемся, что нам компенсируют [убытки]", - сказал он.

Авиасообщение между Россией и Грузией будет приостановлено с 8 июля. Российский Минтранс планирует разработать универсальную методику оценки финансовых потерь авиакомпаний в случае приостановки полетов по независящим от них причинам. По словам источника ТАСС, методика вряд ли будет разработана этим летом