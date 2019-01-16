"Аэрофлот" ответил на обвинения трех пассажиров

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ "Аэрофлот" считает, что подача исков тремя пассажирами в суд США является попыткой давления на компанию.

Как сообщает Report со ссылкой на Коммерсант, об этом заявил заместитель гендиректора авиакомпании по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров.

По его словам, авиаперевозчик изучает исковые требования пассажиров и проверяет обстоятельства.

"Истцы сами указали на то, что опоздали на рейс, подтвердив таким образом ненадлежащее исполнение договора воздушной перевозки с их стороны", - сообщил представитель компании. Он уточняет, что размер обвинений можно расценивать как попытку оказать давление с привлечением СМИ, с целью дальнейшего заключения мирового соглашения на выгодных для себя условиях.

Напомним, три пассажира "Аэрофлота" обвиняют перевозчика в том, что тот плохо организовал процесс регистрации на рейс, из-за чего они прибыли к месту посадки в московском аэропорту Шереметьево за 20 мин до взлета и не были допущены на борт. "Аэрофлот", как утверждают пассажиры, вынудил их приобрести новые билеты за свой счет и не обеспечил их жильем и питанием в течение следующих суток, когда они дожидались посадки на новый рейс. Истцы рассчитывают получить компенсацию в размере не менее 3,6 млн долларов.