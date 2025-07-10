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"Аэрофлот" отменил все рейсы в Тегеран из-за ограничений от властей Ирана

"Аэрофлот" отменил все рейсы в Тегеран из-за ограничений от властей Ирана Российская компания "Аэрофлот" отменил рейсы в Тегеран до снятия ограничений от авиавластей Ирана, которые продлены до 1 августа.
Инфраструктура
10 июля 2025 г. 10:12
Аэрофлот отменил все рейсы в Тегеран из-за ограничений от властей Ирана

Российская компания "Аэрофлот" отменил рейсы в Тегеран до снятия ограничений от авиавластей Ирана, которые продлены до 1 августа.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в авиакомпании.

"В связи с продлением ограничений (до 1 августа) в аэропорту Тегерана авиационными властями Ирана Аэрофлот вынуждено корректирует расписание по данному направлению. Отменены рейсы между Москвой и Тегераном до снятия ограничений", - сказано в сообщении.

Пассажирам предлагается возврат денежных средств или переоформление билета на более поздние даты.

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Версия на азербайджанском языке "Aeroflot" Tehrana bütün reysləri ləğv edib

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