"Аэрофлот" отменил все рейсы в Тегеран из-за ограничений от властей Ирана

Российская компания "Аэрофлот" отменил рейсы в Тегеран до снятия ограничений от авиавластей Ирана, которые продлены до 1 августа.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в авиакомпании.
"В связи с продлением ограничений (до 1 августа) в аэропорту Тегерана авиационными властями Ирана Аэрофлот вынуждено корректирует расписание по данному направлению. Отменены рейсы между Москвой и Тегераном до снятия ограничений", - сказано в сообщении.
Пассажирам предлагается возврат денежных средств или переоформление билета на более поздние даты.