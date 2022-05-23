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"Аэрофлот" из-за санкций может начать разбирать самолеты на запчасти

"Аэрофлот" из-за санкций может начать разбирать самолеты на запчасти Российская авиакомпания "Аэрофлот" в ближайшее время из-за санкций столкнется с дефицитом запасных частей для самолетов Boeing и Airbus. Для его восполнения перевозчик может начать разбирать свои воздушные суда на запчасти.
Инфраструктура
23 мая 2022 г. 06:11
Аэрофлот из-за санкций может начать разбирать самолеты на запчасти

Российская авиакомпания "Аэрофлот" в ближайшее время из-за санкций столкнется с дефицитом запасных частей для самолетов Boeing и Airbus. Для его восполнения перевозчик может начать разбирать свои воздушные суда на запчасти.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украину, об этом сообщает Bloomberg.

По оценкам специалистов компании IBA, чтобы поддерживать свой парк самолетов в работоспособном состоянии, "Аэрофлоту" через три месяца придется разобрать часть воздушных судов на запчасти. Заменить продукцию Boeing и Airbus самолетами российского производства авиакомпания как минимум в ближайшее время не сможет.

Издание отмечает, что из-за санкций "Аэрофлот" не только лишился доступа к запчастям для своих самолетов, но и был вынужден резко сократить полеты за границу. Перед началом войны в Украине авиакомпания выполняла рейсы в 56 стран, а к середине мая лишь в 13. Также резко снизилось количество перевозимых пассажиров.

"В обозримом будущем "Аэрофлот" будет по большей части авиакомпанией, работающей на внутреннем рынке", - заявил Арнольд Барнетт, эксперт по безопасности полетов в Школе менеджмента Слоуна при Массачусетском технологическом институте.

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