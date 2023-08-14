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"Аэрофлот" готовит твердые контракты на поставку 52 российских самолетов

"Аэрофлот" готовит твердые контракты на поставку 52 российских самолетов "Аэрофлот" в сентябре намерен заключить с лизинговой компанией "Авиакапитал сервис" (принадлежит "Ростеху") твердые контракты на поставку 34 импортозамещенных ближнемагистральных самолетов SJ100 и 18 среднемагистральных МС-21.
Инфраструктура
14 августа 2023 г. 09:29
Аэрофлот готовит твердые контракты на поставку 52 российских самолетов

"Аэрофлот" в сентябре намерен заключить с лизинговой компанией "Авиакапитал сервис" (принадлежит "Ростеху") твердые контракты на поставку 34 импортозамещенных ближнемагистральных самолетов SJ100 и 18 среднемагистральных МС-21.

Как передает Report, об этом заявил в интервью "Ведомостям" гендиректор авиакомпании Сергей Александровский. Сумму контрактов он не назвал.

Он отметил, что лайнеры SJ100 пополнят парк авиакомпании "Россия" (входит в "Аэрофлот"), первые два самолета она должна получить уже до конца года.

По его словам, основной пул запчастей для SJ100 сформирует компания "Яковлев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха"). "Аэрофлоту" должны передать МС-21 в конце 2024 года. Также рассматривается возможность заключения твердых контрактов на поставку самолетов Ту-214.

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Версия на английском языке Aeroflot preparing firm contracts for supply of 52 Russian aircraft

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