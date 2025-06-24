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АЖД и Бюро по туризму Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве

АЖД и Бюро по туризму Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве АЖД и Бюро по туризму Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве
Инфраструктура
24 июня 2025 г. 10:26
АЖД и Бюро по туризму Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и Бюро по туризму Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма.

Как сообщает Report, соглашение со стороны бюро подписал заместитель председателя правления Рашад Алиев, а со стороны АЖД - заместитель председателя Ариф Агаев.

В рамках соглашения предусматривается совместная деятельность в сферах доступности и развития инфраструктуры в туризме, совершенствования туристических продуктов и опыта, цифровизации и маркетинга.

Отмечено, что сотрудничество также нацелено на развитие туристической индустрии и повышение стандартов качества.

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