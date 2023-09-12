ADY расширяет сотрудничество со Всемирным банком

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY) обсудило возможности расширения сотрудничества со Всемирным банком.
Как сообщили Report в ADY, обсуждение этого вопроса состоялось в ходе встречи председателя акционерного общества Ровшана Рустамова с вновь назначенным страновым менеджером Всемирного банка по Азербайджану Штефани Шталльмайстером.
Шталльмайстеру была предоставлена подробная информация о международных транспортных коридорах, проходящих по территории нашей страны, существующей инфраструктуре и проводимых работах в области цифровизации.
На встрече были проведены подробные обсуждения приоритетных проектов в направлении модернизации железнодорожной инфраструктуры при финансовой поддержке банка.
ADY расширяет сотрудничество со Всемирным банкомADY расширяет сотрудничество со Всемирным банком ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY) обсудило возможности расширения сотрудничества со Всемирным банком. Как сообщили Report в ADY, обсуждение этого вопроса состоялось в ходе встречи председателя акционерного общества Ровшана Рутамова с вно
Инфраструктура
12 сентября 2023 г. 17:58
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ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY) обсудило возможности расширения сотрудничества со Всемирным банком.
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