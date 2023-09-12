ADY расширяет сотрудничество со Всемирным банком

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY) обсудило возможности расширения сотрудничества со Всемирным банком. Как сообщили Report в ADY, обсуждение этого вопроса состоялось в ходе встречи председателя акционерного общества Ровшана Рутамова с вно

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY) обсудило возможности расширения сотрудничества со Всемирным банком.



Как сообщили Report в ADY, обсуждение этого вопроса состоялось в ходе встречи председателя акционерного общества Ровшана Рустамова с вновь назначенным страновым менеджером Всемирного банка по Азербайджану Штефани Шталльмайстером.



Шталльмайстеру была предоставлена подробная информация о международных транспортных коридорах, проходящих по территории нашей страны, существующей инфраструктуре и проводимых работах в области цифровизации.



На встрече были проведены подробные обсуждения приоритетных проектов в направлении модернизации железнодорожной инфраструктуры при финансовой поддержке банка.