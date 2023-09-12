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ADY расширяет сотрудничество со Всемирным банком

ADY расширяет сотрудничество со Всемирным банком ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY) обсудило возможности расширения сотрудничества со Всемирным банком. Как сообщили Report в ADY, обсуждение этого вопроса состоялось в ходе встречи председателя акционерного общества Ровшана Рутамова с вно
Инфраструктура
12 сентября 2023 г. 17:58
ADY расширяет сотрудничество со Всемирным банком

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY) обсудило возможности расширения сотрудничества со Всемирным банком.

Как сообщили Report в ADY, обсуждение этого вопроса состоялось в ходе встречи председателя акционерного общества Ровшана Рустамова с вновь назначенным страновым менеджером Всемирного банка по Азербайджану Штефани Шталльмайстером.

Шталльмайстеру была предоставлена подробная информация о международных транспортных коридорах, проходящих по территории нашей страны, существующей инфраструктуре и проводимых работах в области цифровизации.

На встрече были проведены подробные обсуждения приоритетных проектов в направлении модернизации железнодорожной инфраструктуры при финансовой поддержке банка.

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Версия на английском языке Azerbaijan Railways, WB discuss expansion of cooperation
Версия на азербайджанском языке ADY Dünya Bankı ilə əməkdaşlığı genişləndirir

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