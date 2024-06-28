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ADY обновляет правила доступа на платформы и посадки в поезда

ADY обновляет правила доступа на платформы и посадки в поезда
Инфраструктура
28 июня 2024 г. 17:00
ADY обновляет правила доступа на платформы и посадки в поезда

В Азербайджане изменены правила доступа пассажиров на платформы и их посадки в поезда на железнодорожных станциях.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY).

С 20 июля регистрация пассажиров и посадка будет начинаться за час и завершаться за пять минут до отправления поезда.

Кроме того, доступ на платформы предоставляется только пассажирам, имеющим билет. Провожающие их лица не смогут пройти на платформу, но при этом пассажирам предоставляется возможность бесплатно воспользоваться тележкой, чтобы доставить свои вещи до вагона.

В ведомстве также напомнили, что с 8 июня пассажирам запрещена посадка на поезд, если у них нет оригинала документа, удостоверяющего личность, или срок его действия истек.

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Версия на азербайджанском языке ФотоADY platformalara keçid və qatarlara minik qaydalarını yeniləyir

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