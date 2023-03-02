О нас

ADY Konteyner запускает грузоперевозки по маршрутам Стамбул-Ташкент и Мерсин-Ташкент

ADY Konteyner запускает грузоперевозки по маршрутам Стамбул-Ташкент и Мерсин-Ташкент Дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ООО ADY Konteyner запускает грузоперевозки контейнерным блок-поездом по маршрутам Стамбул-Ташкент и Мерсин-Ташкент.
Инфраструктура
2 марта 2023 г. 10:50
ADY Konteyner запускает грузоперевозки по маршрутам Стамбул-Ташкент и Мерсин-Ташкент

Дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ООО ADY Konteyner запускает грузоперевозки контейнерным блок-поездом по маршрутам Стамбул-Ташкент и Мерсин-Ташкент.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, грузоперевозки будут осуществляться по мультимодальному транспортному маршруту CASCA+, созданному в рамках международного мультимодального маршрута "Страны Азиатско-Тихоокеанского региона – Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция – Европа".

В прошлом году в Баку прибыл первый контейнерный блок-поезд, отправленный из Узбекистана в Европу по данному маршруту. Контейнеры были доставлены из порта Туркменбаши в Бакинский порт фидерным судном "Балкан", принадлежащем дочерней компании АЖД - ООО ADY Container

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ADY Container launches cargo transportation on Istanbul-Tashkent and Mersin-Tashkent routes
Версия на азербайджанском языке “ADY Konteyner” İstanbul-Daşkənd və Mersin-Daşkənd marşrutu üzrə yükdaşımalara başlayır

Самое читаемое

ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
23 февраля 2023 г. 21:00
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
24 февраля 2023 г. 11:22
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
24 февраля 2023 г. 14:20
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
25 февраля 2023 г. 18:52
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
26 февраля 2023 г. 11:04
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
27 февраля 2023 г. 12:01
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
27 февраля 2023 г. 16:29
Президент Ирака прибыл с визитом в Азербайджан
Президент Ирака прибыл с визитом в Азербайджан
1 марта 2023 г. 16:59
СМИ: начальник вокзала в Греции направил навстречу друг другу столкнувшиеся поезда
СМИ: начальник вокзала в Греции направил навстречу друг другу столкнувшиеся поезда
1 марта 2023 г. 21:17
В Германии пройдет мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида
В Германии пройдет мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида
23 февраля 2023 г. 12:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi