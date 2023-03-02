ADY Konteyner запускает грузоперевозки по маршрутам Стамбул-Ташкент и Мерсин-Ташкент

Дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ООО ADY Konteyner запускает грузоперевозки контейнерным блок-поездом по маршрутам Стамбул-Ташкент и Мерсин-Ташкент.

Дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ООО ADY Konteyner запускает грузоперевозки контейнерным блок-поездом по маршрутам Стамбул-Ташкент и Мерсин-Ташкент.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, грузоперевозки будут осуществляться по мультимодальному транспортному маршруту CASCA+, созданному в рамках международного мультимодального маршрута "Страны Азиатско-Тихоокеанского региона – Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция – Европа".

В прошлом году в Баку прибыл первый контейнерный блок-поезд, отправленный из Узбекистана в Европу по данному маршруту. Контейнеры были доставлены из порта Туркменбаши в Бакинский порт фидерным судном "Балкан", принадлежащем дочерней компании АЖД - ООО ADY Container