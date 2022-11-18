ADY Konteyner: Контейнерные перевозки по Среднему коридору выросли на 45%

С января по октябрь текущего года контейнерные перевозки по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Средний коридор) выросли на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С января по октябрь текущего года контейнерные перевозки по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Средний коридор) выросли на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на дочернюю компанию ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО "ADY Konteyner“, об этом директор компании Натиг Джафаров заявил на совещании в рамках 17-й международной транспортно-логистической выставки ”Logitrans-2022" в Стамбуле, Турция.

ADY Konteyner является одним из членов Транскаспийского международного транспортного Консорциума.

На совещании было обсуждено расширение возможностей маршрута, подчеркнута важность фидерных услуг, организованных с целью укрепления транспортного сообщения на участке, проходящем через Каспийское море.