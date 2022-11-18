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ADY Konteyner: Контейнерные перевозки по Среднему коридору выросли на 45%

ADY Konteyner: Контейнерные перевозки по Среднему коридору выросли на 45% С января по октябрь текущего года контейнерные перевозки по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Средний коридор) выросли на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Инфраструктура
18 ноября 2022 г. 16:56
ADY Konteyner: Контейнерные перевозки по Среднему коридору выросли на 45%

С января по октябрь текущего года контейнерные перевозки по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Средний коридор) выросли на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на дочернюю компанию ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО "ADY Konteyner“, об этом директор компании Натиг Джафаров заявил на совещании в рамках 17-й международной транспортно-логистической выставки ”Logitrans-2022" в Стамбуле, Турция.

ADY Konteyner является одним из членов Транскаспийского международного транспортного Консорциума.

На совещании было обсуждено расширение возможностей маршрута, подчеркнута важность фидерных услуг, организованных с целью укрепления транспортного сообщения на участке, проходящем через Каспийское море.

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Версия на английском языке ADY Container: Cargo transportation with containers on Middle Corridor increased by 45% 
Версия на азербайджанском языке “ADY Konteyner”: "Orta Dəhlizlə konteyner yükdaşımaları 45 % artıb"

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